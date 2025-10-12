Avanza el plan habitacional: El IPV sorteará adjudicaciones de viviendas

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) anunció que próximamente realizará los sorteos de adjudicación de viviendas en las localidades de Rosario de la Frontera, Coronel Moldes y Apolinario Saravia, donde se encuentran en etapa final de construcción 48 departamentos, 40 casas y 40 viviendas, respectivamente.

En ese marco, el organismo habilitó la inscripción y/o actualización de la ficha social para las familias residentes que deseen participar del proceso y cumplan con los requisitos establecidos.

Las personas que aún no estén inscriptas deberán iniciar el trámite online a través de la página web del IPV, disponible las 24 horas. Luego de recibir el correo de confirmación, deberán presentar la documentación respaldatoria en forma presencial para completar el proceso.

En Rosario de la Frontera, el cierre de inscripción online será el viernes 24 de octubre, y la presentación presencial se realizará los martes 14 y 28 de octubre en el Centro de Capacitación Municipal (CECAM), ubicado en calle Alvarado 144, de 9 a 13 y de 15 a 18, por orden de llegada. Las familias que no logren presentar la documentación en esas fechas podrán hacerlo hasta el 31 de octubre en la sede Metán del IPV, ubicada en la terminal de ómnibus (Sirio Libanesa 269), oficina 9.

En Apolinario Saravia, las solicitudes online se recibirán hasta el viernes 17 de octubre, mientras que la documentación podrá presentarse hasta el viernes 24 del mismo mes en la sede central del IPV, ubicada en calle Belgrano 1349, ciudad de Salta.

En tanto, los interesados en Coronel Moldes podrán inscribirse online hasta el martes 21 de octubre, y presentar la documentación hasta el viernes 31, también en la sede central del IPV.

En todos los casos en los que se requiera presentación presencial, la atención será con turno previo web, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, y los martes hasta las 18.30.

Estas acciones forman parte del plan provincial de acceso equitativo a la vivienda, impulsado por el Gobierno de Salta a través del Ministerio de Infraestructura y el IPV, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a familias del interior salteño.