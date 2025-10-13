Comienzan los alegatos en el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Hoy lunes 13 de octubre se realiza la audiencia de alegatos finales en el juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado del femicidio de su pareja, Nahir "Nuri" Viazzi Klimasauskas, ocurrido en Orán en febrero de 2023.

La Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por los jueces Norma Roxana Palomo (presidenta), Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, cerró la etapa de testimoniales la semana pasada.

Entre los últimos declarantes estuvo un psiquiatra forense convocado por la defensa, quien afirmó que el imputado es una persona lúcida y capaz de comprender sus actos.

Durante el debate, dos oficiales del Grupo de Apoyo Policial (GAP) aportaron videos de las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el hecho.

Las imágenes mostraron un forcejeo previo entre la pareja y contradicciones en el relato del acusado sobre los minutos previos a la caída de Nahir desde un cuarto piso, la madrugada del 19 de febrero de 2023.

En su primera declaración, García Viarengo dijo que, tras una discusión, salió del dormitorio y al volver su pareja ya no estaba. Luego modificó su versión y aseguró que la vio arrojarse por la ventana desde el comedor. Estas inconsistencias fueron subrayadas por la fiscalía, que también remarcó que el acusado nunca llamó al 911, y que fue la madre de la víctima quien alertó a la policía.

García Viarengo enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, delitos que contemplan pena de prisión perpetua.