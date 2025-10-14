Argentina se enfrenta a Puerto Rico, ¿juega Messi?

Deportes14/10/2025
messi

La Selección Argentina con Lionel Messi enfrenta a Puerto Rico este martes desde las 21:00 (hora argentina) en el Chase Stadium de Miami por el segundo amistoso de la Fecha FIFA. El encuentro será transmitido por TyC Sports y Telefé.

La Selección de Puerto Rico, dirigida por Charlie Trout no disputa un partido desde junio, cuando jugó sus últimos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa del Mundo de 2026. Tras ser derrotados ante Surinam por 1-0, vencieron a San Vicente y Granadinas por 2-1 y cerraron su participación sin conseguir la clasificación deseada.

Quienes podrían tener su estreno en la Selección mayor este martes ante Puerto Rico serían: Aníbal Moreno, volante de Palmeiras; José Manuel López, delantero del "Verdão" con pasado en Lanús; y Lautaro Rivero, central d<e River.

Consultado sobre Messi, Scaloni sostuvo: “Lo vi jugar el sábado, terminó bien. Si está en condiciones jugará, hablaré con él. No sabría decir cuánto va a jugar, pero sí lo veremos para que todos lo puedan disfrutar”, explicó el director técnico de cara a este segundo amistoso de la gira en Estados Unidos. Si el "10" no jugara desde un principio, quien ocuparía su lugar sería Nicolás Paz.

