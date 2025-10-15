Prostitución: "Empezaron a tirarme pedazos de mosaicos, me corretearon y tuve que encerrarme".

La prostitución en la zona del parque San Martín y el Hogar Escuela, sigue siendo una situación que nadie pudo erradicar y son los vecinos de la zona, los que padecen distintos hechos delictivos y de violencia hacia ellos de parte de las personas que ejercen la prostitución.

Analía, una vecina de la zona, que constantemente lucha porque esta situación termine, conto que toda la zona del Hogar Escuela, es terrible. "Anoche tuve un problema terrible, antes de las 9 de la noche, había como 10 prostitutas a los gritos, bajaban a la calle, toman alcohol, era un descontrol la esquina. Llamo al 911 desde la puerta de mi casa y empezaron a tirarme pedazos de mosáicos, me corretearon y tuve que encerrarme".

La vecina sostuvo que: "Es una zona super liberada desde el Hogar Escuela tres cuadras más allá no hay nada de vigilancia, nos sacaron totalmente las patrullas" pero reconoció que: "Las leyes tienen que cambiar, es una decisión política. El parque San Martín siempre fue abandono y el caballito de batalla de las elecciones, esta es una zona con mucha circulación".

Sobre la falta de iluminación, Analía, contó que dos equipos de luminaria fueron comprados por ella y colocados por Lusal.

"Realmente es tristicimo y yo me enojo muchísimo porque tengo un departamento temporal y lo tengo registrado, y sin embargo no tengo beneficios por ir por derecha. Reniego porque uno no puede moverse desde la tarde. No se puede circular, si tengo que ir a almacén en este momento tengo que ir en el auto. Caminando no puedo".

"De la San Martín para acá es otra vida, estamos abandonados por la policía, que no digo que sea culpable la policía, es la disposición, 'acá vigilamos, acá no' tengo cámaras de seguridad en mi casa no sé en la calle", cerró por Multivisión Federal.