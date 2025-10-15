Prófugo de la Justicia, el tío de “Pequeño J” rompió el silencio: “Entregarme es engorroso”Nacional15/10/2025
Manuel Valverde Rodríguez, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio en Telenoche. “No hice nada malo”, se defendió, y aseguró: “Nunca estuve en la escena del crimen”.
Valverde Rodríguez se encuentra prófugo, con pedido de captura nacional e internacional, por su presunta vinculación con el triple femicidio en Florencio Varela: “Entregarme es engorroso”, pretendió justificarse.
En este sentido, explicó cómo fue su viaje: “Yo he ido de visita a visitarlo a él. Hemos ido de paseo a Uruguay. Al no dejarme ingresar, tomé un vuelo de Uruguay a Lima. Desde ahí he quedado acá en Perú”.
Así Pequeño J entraba a la Argentina desde Uruguay
Sobre las acusaciones de narcotráfico vinculadas a su familia, aseguró: “No estoy involucrado con el narcotráfico, yo trabajo en este momento”. Sobre su sobrino, señaló: “Los jóvenes son individuales, no cuentan a los padres lo que hacen. Mayormente los padres son los últimos en enterarse de las cosas”.
Valverde también negó conocer a alguien en el país que pudiera vincularlo con los hechos: “No conozco a nadie en Argentina, no tengo familia ni conocidos ahí”. Y sobre las pruebas que podrían exonerarlo, afirmó: “Tengo un video donde se ve la hora y la fecha, con lo cual es imposible que yo esté en Argentina el día 19 de septiembre”.
Sobre la posibilidad de entregarse a la Justicia, admitió las dificultades: “Dependo de muchas cosas: si me presento, me llevarían al penal y tendría que empezar el proceso. Trato más bien de aclarar esto, así no se puede aclarar de esta manera”.
A la vez, contó detalles de su estadía en Argentina con su sobrino: “Lo veía salir, mayormente, pero no le he visto nada de malo. Solamente salíamos juntos, nos íbamos a comer, nos íbamos a mirar el deporte. Incluso le dije: ‘Debes hacer tus documentos’, y lo acompañé a pagar una multa en Migraciones”.
/TN