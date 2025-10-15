Nico Vázquez contó cómo está su relación con Gime Accardi tras blanquear su nuevo romance: “Es difícil esto porque voy...”Medios15/10/2025
Nicolás Vázquez confirmó que tienen un vínculo amoroso, pero sin títulos con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky. Aunque se mantiene firme en preservar esta relación, se animó a conversar sobre su presente sentimental y explayarse un poco más al respecto.
“Es difícil esto porque voy hablando de a poquito, pero me hacen hablar ustedes porque se presentan todos los días acá”, dijo este miércoles al ser abordado por el móvil de SQP (América) previo a su función.
Nico Vázquez junto a Dai Fernández, su compañera de elenco en “Rocky”
“Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, aclaró. Luego señaló que viene de una ruptura, después de estar 18 años en pareja con Gimena Accardi: “Tratando de procesarlo porque hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”.
Lejos de toda polémica, opinó: “Entiendo que es un quilombo para la gente, quizás, más que para nosotros que sabemos cómo es la historia”.
Nicolás Vázquez contó qué expectativas tiene con Dai Fernández
Consultado acerca de cómo es encontrarse con su compañera de trabajo desde este lugar, expresó: “Nuevo. Ni nosotros entendemos qué está pasando”.
En cuanto a si dudó en exponer el vínculo, aseguró: “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque es algo muy de días... Entonces por una cuestión de respeto. Pero también por respeto no puedo negar algo que estoy viviendo porque si mañana me ves con ella caminando en un lugar, soy un mentiroso”. “Quiero caminar con ella por la calle”, expresó.
Gimena y Nico ya están divorciados.
Luego se refirió a qué cosas no quisiera repetir: “Mi relación anterior fue muy expuesta por mí, por Gime y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima relación mía quiero que sea para adentro”.
“Ahora no tengo ganas de hablar de esto, pero me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro. Me siento bien de vuelta y quiero lo mejor para todos, que es lo que hablamos ayer con Gime”, sostuvo, dejando en claro que el vínculo con su ex sigue siendo cordial.
A modo de cierre quisieron saber si era posible que formalizaran y no lo descartó. “El día que lo pueda decir, sí. Hoy estamos empezando algo, me siento muy bien, se siente bien, que no es poca cosa. Puede ser un vínculo por un rato o uno que sea fuerte, eso lo dirá el tiempo, pero me estoy sintiendo bien y eso me da mucha felicidad”, concluyó. /TN
😍 NICO VÁZQUEZ HABLÓ DE SU RELACIÓN CON DAI FERNÁNDEZ— América TV (@AmericaTV) October 15, 2025
💬 "Con Dai Estamos bien, desde hace muy poquitos días"
💬 "Ni nosotros entendemos qué está pasando"
💬 "Si fuera por mí no hubiese dicho nada"
💬 "Me gustaría poder caminar con ella por la calle"
Cc #SQP #SálveseQuienPueda… pic.twitter.com/0ChVv1o2Mv