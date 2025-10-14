El Gobierno se divide sobre el alcance del ultimátum de Trump y teme el efecto en el mercado

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el apoyo financiero a Argentina -condicionado a que La Libertad Avanza (LLA) gane las elecciones- generaron una división y una alarma interna en el Gobierno de Javier Milei. La preocupación se intensificó ante la posibilidad de que el mensaje derrumbe las expectativas financieras en los próximos días, especialmente con encuestas que, según admiten en Balcarce 50, dan al oficialismo por debajo del kirchnerismo.

El propio Trump buscó clarificar su mensaje horas después de la cumbre, calificándola de "excelente" y apuntando a la capacidad legislativa: "(Milei) está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que la apoye durante las próximas elecciones intermedias para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de la Argentina".

En el Gabinete existen dos interpretaciones sobre a qué comicios se refería Trump:

Elecciones Presidenciales 2027: Un sector insiste en que el mensaje apuntó a la reelección de Milei, con el argumento de que el apoyo de la principal potencia está ligado a la continuidad de la "senda de la libertad" y a no volver al populismo.

Esta visión fue respaldada por Milei en X y por el asesor Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni.

Capacidad Legislativa 2026: Otro espacio sostiene que Trump se refirió a las elecciones intermedias de 2026 o que simplemente se confundió las fechas de los procesos electorales argentinos.

No obstante la interpretación, ambas facciones reconocen que los dichos elevaron la preocupación por la reacción del mercado a una posible derrota de LLA a fines de octubre. "Trump fijó expectativas que no sabemos si podemos cumplir", lamentan en el oficialismo. "Si todo queda como está, va a parecer que si no ganamos el 26 explota todo".

La mesa chica de Balcarce 50 busca dar señales claras de que el respaldo de Estados Unidos -coordinado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent- tendrá lugar incluso si LLA no gana las elecciones.

En Nación calificaron el mensaje de Trump como "difuso" y consideran que buscó dar una muestra de apoyo político para condicionar la tendencia de voto, creyendo que el republicano tiene una alta imagen positiva entre el electorado libertario.

Las diferencias internas se profundizaron con la crítica pública del militante Daniel Parisini ("Gordo Dan") contra el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, a quien señaló por no haber informado correctamente a Trump sobre los tiempos electorales argentinos.

Finalmente, la mesa política de Nación planea intentar darle un marco de estabilidad política al mercado y a Estados Unidos luego de las elecciones con una convocatoria a un nuevo acuerdo con gobernadores y aliados, en un intento de reeditar el fallido Pacto de Mayo de 2024.