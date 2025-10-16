Incendios afectan la biodiversidad en el Norte provincial y el "eco" turismo

Los incendios forestales en todo la provincia son noticia diaria y los motivos van desde falta de humedad, viento, temperaturas altas y siempre la negligencia del hombre, causando daños en muchos casos irreparables.

José Basualdo, empresario turístico y dedicado a la Flora y Fauna en el Norte de la provincia dio detalles de la situación que se vive en la zona desde que inició la temporada de incendios.

"La verdad que es terrible, desde Agosto comenzaron los focos ígneos y hasta ahora se fueron intensificando. Hoy realmente es insoportable. No hay un punto en Orán que no haya estado con humo, incendidado".

Al respecto, el empresario aseguró que los bomberos no dan abasto: "A pesar de que llegó ayuda de otro lado. La verdad que se está complicando y la situación en el daño ambiental es tremenda".

El empresario recordó los daños que sufrieron hace un par de años atrás: "Se llegaron a quemar unas 50 mil hectáreas en el Departamento de Orán, San Martín y lo que es el límite con el parque de Calilegua. El cerro Morado estuvo ardiando 4 meses. El daño es tremendo, algunas cosas son irreparables".

Es fundamental la prevención

Basualdo insistió en que: "Hoy estamos sufriendo no solo el calor, porque en esta época era previsible que podía pasar esto, a partir de Agosto comienza la temporada seca en esta zona. Creo que el trabajo de prevención es fundamental pero lamentalbemente se trabaja sobre la marcha, parchando daños y no es suficiente".

Dedicado al "Eco turismo", explicó que "Es tremenda la situación, hablamos de la ecología, salidas educativas, observación de aves, caminatas, senderos y ponemos en valor la selva de yungas, que se está destruyendo por los incendios".

El departamento Orán debiera ser el destino más importante en Salta

Destacó que el departamento Orán es la entrada a los parques Nacionales tales como: "Reserva Nacional El Nogalar, parque Nacional Baritú, parque provincial Pintascayo, Reserva nacional Caritia y cerca tenemos la Reserva nacional Pizarro".

Reprochó que autoridades no dieron prioridad a la problemática ambiental: "Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Durante tres décadas nadie se acercó a ver los daños y la zona está liberada para la caza y la pesca furtiva. Debería haber sido el destino más importante en la provincia de Salta, en lo que es turismo de Naturaleza. Lamentablemente no se está poniendo el foco en eso".

Agregó además por FM Aries que : "Nuestra zona es la más importante del país, porque la cantidad de especies de aves, por ejemplo, tenemos 467 especies de aves listadas en la plataforma internacional del E-Bird. Orán tiene el 50 de las aves del país y el 70 de Salta, imagínese el valor en la Biodiversidad".