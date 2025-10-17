Carrizo: “Si seguimos con esta línea económica, la inflación puede llegar a cero el próximo año”

Luego de su encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump, el presidente Javier Milei volvió a referirse al rumbo de su gestión y lanzó una frase contundente:

“Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria es de 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

En diálogo con Informate Salta, el economista Rolando Carrizo analizó las declaraciones del mandatario y coincidió en que la meta es posible, aunque con matices: “Sí, es totalmente posible. No sé si en agosto o septiembre, pero se puede prestar al cálculo”, afirmó.

Carrizo explicó que el resultado dependerá de mantener estables las variables monetarias: “Si mantenemos fija la base monetaria y no hay cambios en los agregados, eso depende mucho de la demanda de dinero. Si podemos equilibrar esas dos características, se termina la inflación”.

De todos modos, advirtió que alcanzar ese equilibrio podría tener consecuencias en el empleo.

"Podemos llegar a conseguir ese equilibrio, pero tal vez la actividad económica se estabilice con una tasa de desempleo del 15%"

"Para que no pase eso, hay que generar nuevas posibilidades de inversión, tanto locales como internacionales”.

El economista también proyectó un repunte del consumo si se logra estabilizar la economía: “Se va a producir un crecimiento del consumo, porque vamos a poder planificar. Los bancos van a estar disponibles para dar crédito, ya que será más factible que les paguen”.