Trabajadores denuncian que Seaboard los obligó a apagar incendios sin capacitación

Trabajadores de la empresa Seaboard denunciaron ante la Secretaría de Trabajo de la Delegación Orán que fueron obligados a actuar como brigadistas sin recibir capacitación, poniendo en riesgo su salud.

Los empleados manifestaron que debieron ingresar a canales y exponerse a inhalar grandes cantidades de humo, lo que comprometió su integridad física.

Según la denuncia, capataces y supervisores habrían iniciado quemas intencionales de cañaverales, que se descontrolaron y se propagaron por los alrededores de la ciudad.

Leonardo Puca, delegado obrero, explicó a Salta 12 que estas quemas se realizaban intencionalmente para eliminar los restos de cañas cosechadas.