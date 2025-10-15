¡Mechera filmada! La graban cuando guardaba envases dentro de su pantalón

Mientras siguen las acciones por parte de las fuerzas de Seguridad para mitigar los hechos delictivos que acontecen en la provincia, son muchos los malvivientes que siguen desafiando a las autoridades, procediendo con sus fechorías y delitos.

Es el caso de lo que ocurrió en el norte provincial, más precisamente en Orán, donde en un local comercial lograron registrar en video el accionar de “mecheras”, como se llaman a estas personas que roban llevándose productos escondidos entre sus pertenencias o vestimentas.

Este hecho puntual tuvo lugar en un local de la distribuidora Lumax, de calle Alvarado 240, en la ciudad oranense donde una cámara de seguridad registró el comportamiento de una supuesta clienta quien se salió con las suyas para robar, lo que aparentan ser, envases de productos para el cabello.

Como se aprecia en el video, la mujer se acerca a una parte donde evita las miradas de la gente en el local y, al sentirse segura, procede a agarrar varios potes e introducirlos dentro de su pantalón, para poder llevarse los mismos sin pagar.