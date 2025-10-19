Chequeos anuales y cáncer de mama: “Encontrarlo a tiempo salva vidas”

En el marco del Día de Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Dr. Alejandro Castellani, mastólogo, destacó la relevancia de la prevención y del diagnóstico temprano para aumentar las posibilidades de sobrevida.

“Este es un movimiento a nivel mundial. Monumentos como la Casa Blanca, las pirámides de Egipto y el Cristo de Río de Janeiro se iluminan de rosa para visibilizar la importancia de la detección precoz del cáncer de mama”, explicó Castellani.

El especialista recordó que este tipo de cáncer es el más común entre mujeres y que realizar controles anuales permite detectarlo antes de la aparición de síntomas. “Si se encuentra un tumor de menos de un centímetro, la sobrevida puede superar el 97%”, señaló.

Castellani detalló que el riesgo varía según antecedentes familiares, sobre todo si hay casos de cáncer en mamás, hermanas o hijas, aunque aclaró que esto no significa que la enfermedad sea inevitable. La recomendación es estar atentos y realizar consultas periódicas.

Respecto al autoexamen de mamas, indicó que debe hacerse frente a un espejo, observando movimientos de pezones y posibles hundimientos de piel, y luego palpando con crema hidratante en movimientos circulares que incluyan las axilas. Para las mujeres jóvenes, lo ideal es realizarlo después de la menstruación; quienes ya no menstrúan pueden elegir un día fijo cada mes para controlarse.

En caso de detectar alguna anomalía, el profesional indicó que se puede acudir al médico de cabecera, ginecólogo o mastólogo, quien ordenará los estudios necesarios como mamografía o ecografía, sin necesidad de acudir directamente a un especialista en todos los casos.

Sobre los tratamientos, Castellani destacó que son personalizados según el tamaño y tipo del tumor, desde resecciones parciales y radioterapia hasta extirpaciones completas en casos de tumores grandes. Actualmente, gracias a la detección temprana, los casos graves son excepcionales, y la mayoría de las pacientes accede a controles regulares tanto en el sector público como privado.

El especialista recomendó marcar un día fijo cada mes, como el del cumpleaños, para no postergar los controles. “La prevención y la detección temprana salvan vidas”, concluyó.