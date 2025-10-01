Es madre soltera, tiene cáncer y cuando fue a hacer el tratamiento le robaron la moto

Abigail es un joven mamá de 28 años que lleva adelante sola a sus dos hijos y que atraviesa una dura enfermedad como el cáncer.

Diariamente se dirige a un instituto donde se realiza radioterapia en pleno centro salteño, en calle Florida al 750, pero ayer mientras esperaba su atención, alrededor de las 20:36 hs., le robaron su único medio de movilidad, su motocicleta.

En diálogo con Somos La Mañana comentó que recibió amenazas telefónicas: “Me llamaron y me dijeron que, si no pagaba, me iban a desarmar la moto. En cuestión de minutos se la llevaron, eran dos chicos”.

Si bien radicó la denuncia en la Policía, hasta el momento no cuenta con novedades sobre su motocicleta, tratándose de una moto 110 Gilera Smash azul y blanco (patente A141YZY).

"Ayer no iba a ir al tratamiento en la moto porque no tenía plata para pagar un Uber, pero con lo único que tenía cargué nafta" dijo angustiada agregando que por su tratamiento invasivo no puede trabajar.

La joven pidió que se visibilice el caso para recuperar su moto y que se tomen medidas para garantizar la seguridad en la zona, ya que no es el primer caso: “Es la séptima moto que roban en la zona”.