Milei y Trump se reúnen en la Casa Blanca para sellar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos

El presidente Javier Milei se reúne este martes con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro clave para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos.

La agenda incluye el salvataje financiero, el comercio bilateral y la influencia de China en América Latina, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones argentinas.

El mandatario argentino arribó a Washington en la madrugada, acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Santiago Bausilli, y se hospeda en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado. Lo esperaban el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El encuentro con Trump está previsto para las 14 horas (Argentina). Primero habrá un contacto con la prensa en el Salón Oval, seguido por una reunión bilateral y un almuerzo de trabajo con ambas delegaciones. Por parte de Estados Unidos, acompañarán al líder republicano el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick y la jefa de Gabinete Susie Wiles, entre otros funcionarios.

Según trascendió, Trump busca consolidar su respaldo político a Milei, a quien considera un aliado estratégico frente a la influencia de China en la región. En ese marco, la administración estadounidense presiona para que la Argentina desmonte proyectos de inversión chinos, limite el uso del swap de yuanes y bloquee la participación de empresas asiáticas en sectores estratégicos como minería, telecomunicaciones y tecnología.

Además, el líder republicano habría garantizado apoyo financiero del Tesoro estadounidense al programa de ajuste que encabeza el ministro Caputo, a cambio de que Milei refuerce su alianza con la oposición y contenga la influencia del kirchnerismo en el Congreso.

La jornada concluirá con la participación de Milei y Trump en la ceremonia de la Medalla de la Libertad, que se otorgará in memoriam al referente republicano Charlie Kirk. Tras cumplir con su agenda oficial, el Presidente regresará a la Argentina esta misma noche, con la expectativa de volver con respaldo político y económico de Washington.