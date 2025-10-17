Apolinario Saravia tiene una base para la lucha contra el narcotráfico

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración de la Base Operativa de la Sección de Investigación Narcocriminal N° 2 de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Este espacio busca reforzar el trabajo investigativo en la lucha contra el narcotráfico en el departamento Anta.

El mandatario provincial destacó la importancia de la inauguración de esta nueva sección que fortalecerá la lucha en materia de seguridad en Salta y en este marco se refirió a todo lo que se lleva adelante desde la Provincia contra el narcotráfico y el crimen organizado.

También hizo referencia a la prioridad que tiene la gestión en la lucha contra el crimen organizado debido a la desprotección histórica de las fronteras.

“Nos hemos puesto firmes contra el crimen organizado, a diferencia de gestiones anteriores que no actuaron” agregó el Gobernador.