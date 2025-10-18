Más de 300 alumnos cuentan con un nuevo espacio techado para actividades escolares y recreativas

En General Pizarro, departamento Anta, el Gobierno de la Provincia construyó un tinglado en la Escuela Primaria N° 4483 Islas Argentinas, respondiendo a las necesidades de la comunidad educativa. Con esta obra la institución a la que asisten 346 alumnos, contará con un espacio techado para actividades escolares y recreativas.

El gobernador Gustavo Sáenz, en el mediodía de ayer, visitó la escuela ubicada en la localidad de Luis Burela, acompañado por el intendente local Francisco Pérez en donde supervisó la obra y saludó a los alumnos y docentes.

El nuevo espacio beneficiará a los alumnos del nivel inicial y primario, y también al colegio secundario de Burela, que funciona en el mismo edificio durante el turno tarde. Con este tinglado, los estudiantes podrán realizar educación física, actos escolares y eventos comunitarios sin depender del clima.

La obra se realizó a partir de un convenio entre la Secretaría de Obras Públicas y la Municipalidad de General Pizarro.

El presupuesto de inversión fue de $205.2 millones. La misma forma parte de una política de infraestructura educativa que fortalece el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia y los municipios del interior.

Está proyectada además una segunda etapa, que incluirá el cerramiento lateral del tinglado para ampliar su funcionalidad durante todo el año.

El intendente de General Pizarro, Francisco Pérez, agradeció la presencia del Gobernador y el criterio federal para la ejecución de obras en dicho municipio y en toda la provincia.

“Es importante destacar todas las obras que estamos haciendo junto al Gobernador como cordón cuneta, iluminaciones, platabanda de la avenida, salones culturales, diversas refacciones y electrificaciones domiciliarias. Pronto vamos a dar inicio en General Pizarro, a la perforación de pozos de agua profunda”, destacó el jefe comunal.

Celebró la habilitación de un tinglado en la escuela, considerándolo una obra de vida para los niños y jóvenes. “Una obra de vida para todos nuestros niños y jóvenes que estudian en este establecimiento que es de nivel primario y secundario por la tarde. Ahora van a poder hacer actividad física, los actos y los distintos acontecimientos bajo techo”, subrayó.

“Para el próximo año se podría empezar a construir dos nuevas aulas en el establecimiento para mayor comodidad y bienestar de niños y docentes”, adelantó Pérez.

Del acto también participaron el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho; funcionarios provinciales, municipales, docentes y alumnos del establecimiento.