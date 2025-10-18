Messi, imparable: Tres goles y una obra de arte en el triunfo del Inter Miami 5-2 ante Nashville

Deportes18/10/2025
messi

El Inter Miami aplastó 5-2 al Nashville SC en la última fecha de la temporada regular de la MLS, con una actuación descomunal de Lionel Messi, autor de tres goles —incluido uno de antología— y figura indiscutible del encuentro disputado en Tennessee.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso con autoridad pese a pasar sobresaltos al final del primer tiempo. Messi marcó a los 34, 63 (de penal) y 81 minutos, mientras que Baltasar Rodríguez (67’) y Telasco Segovia (90+1’) completaron la goleada para las “Garzas”. Por el lado local, Sam Surridge (43’) y Jacob Shaffelburg (45+6’) habían igualado transitoriamente el marcador antes del descanso.

El crack rosarino volvió a ser el eje del ataque del Inter, desplegando toda su jerarquía y precisión en una noche mágica. Su primer tanto llegó tras una gran combinación colectiva, el segundo desde el punto penal y el tercero, un golazo de otro planeta: una definición de zurda al ángulo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero rival.

