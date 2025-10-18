Messi, imparable: Tres goles y una obra de arte en el triunfo del Inter Miami 5-2 ante Nashville

Messi, imparable: Tres goles y una obra de arte en el triunfo del Inter Miami 5-2 ante NashvilleDeportes18/10/2025
El Inter Miami aplastó 5-2 al Nashville SC en la última fecha de la temporada regular de la MLS, con una actuación descomunal de Lionel Messi, autor de tres goles —incluido uno de antología— y figura indiscutible del encuentro disputado en Tennessee.
El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso con autoridad pese a pasar sobresaltos al final del primer tiempo. Messi marcó a los 34, 63 (de penal) y 81 minutos, mientras que Baltasar Rodríguez (67’) y Telasco Segovia (90+1’) completaron la goleada para las “Garzas”. Por el lado local, Sam Surridge (43’) y Jacob Shaffelburg (45+6’) habían igualado transitoriamente el marcador antes del descanso.
😮💨🇦🇷 POR FAVOR, EL GOLAZO DE TODOS LOS DÍAS DE LIONEL. pic.twitter.com/DLkXfOV8h0— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2025
El crack rosarino volvió a ser el eje del ataque del Inter, desplegando toda su jerarquía y precisión en una noche mágica. Su primer tanto llegó tras una gran combinación colectiva, el segundo desde el punto penal y el tercero, un golazo de otro planeta: una definición de zurda al ángulo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero rival.
MESSI HAT TRICK 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/8UUpchR956— Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025
Con esta actuación, Messi alcanzó los 26 goles y 18 asistencias en la temporada, liderando la tabla de goleadores y afianzándose como principal candidato al premio MVP de la MLS.
El Inter Miami cierra así su participación en la fase regular con una goleada que lo llena de confianza de cara a los playoffs, y con un Messi encendido, decidido a sumar un nuevo trofeo individual en el fútbol estadounidense.