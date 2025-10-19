Niña denunció el abuso de su primo en una carta: Su padre no le creyó y hoy el acusado está condenado

Un hombre de 27 años fue condenado a ocho meses de prisión de cumplimiento condicional por haber abusado sexualmente de su prima cuando ella era una niña. La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Pereyra, de la Sala VI del Tribunal de Juicio del Distrito Centro.

La investigación fue dirigida por el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), quien representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima, luego de que su hija —que entonces vivía con su padre— le entregara una carta en la que relataba los abusos sufridos. Cuando la mujer informó lo ocurrido al progenitor y le mostró la carta, este no le creyó, por lo que decidió llevar a la niña a vivir con ella.

Durante su declaración en Cámara Gesell, la víctima contó que, cuando tenía seis años, su primo la había tocado por encima de la ropa bajo la apariencia de un juego, y que le pidió guardar silencio con la excusa de que “podían copiarles los juegos”. También recordó otro episodio ocurrido cuando tenía siete años, mientras dormía, y se despertó al sentir los tocamientos.

Un informe psicológico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) reflejó indicadores de sufrimiento emocional y ausencia de fabulación.

El tribunal condenó al acusado por el delito de abuso sexual simple (dos hechos), en concurso real, e impuso como condición el cumplimiento de reglas de conducta y tratamiento psicológico obligatorio.