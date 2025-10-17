Las Lajitas: Le robó y abusó de ella en las vías de trenes

El fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra Yonathan Daniel Lucero como autor de los delitos de abuso sexual simple y robo, en perjuicio de una mujer de 50 años.

El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, Sebastián Fucho, luego de recibir la confesión del acusado, y con el acuerdo de las partes, condenó a Lucero al cumplimiento de una pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y al cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta realizar tratamiento psicológico y la prohibición de acercamiento a la damnificada.

Según consta en las actuaciones, el pasado mes de enero, una vecina de Las Lajitas fue sorprendida por una persona desconocida, cuando caminaba por la vía pública. Usando un cuchillo, la amenazó y la llevó hacia la zona de las vías del ferrocarril.

Allí forcejearon, la sometió a tocamientos y la mujer resultó con lesiones en las manos. Pese a la resistencia, fue desposeída de su celular y el delincuente huyó.

De las tareas investigativas desplegadas por personal de la Brigada de Investigaciones 9, que incluyeron relevamiento de testigos y análisis de cámaras de seguridad, se identificó al acusado y, en un allanamiento realizado en su domicilio, fue detenido.