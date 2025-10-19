Lanzan un nuevo Black Week Nacional con descuentos de hasta el 40%: Cuándo será

Los comercios mayoristas de todo el país se unen para “reactivar el consumo” con el Black Week Nacional, una semana de descuentos y promociones especiales que se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el país.

La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos, con puntos de venta físicos y online, ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

“Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo”, indicaron desde la Cámara.

"Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios", sostuvieron.

Un evento inspirado en el Black Friday

Inspirado en el concepto de los populares eventos "Black", se espera que las cuentas en "rojo" pasen a "negro" en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario.