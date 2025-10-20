Fernet en una ambulancia: El chofer y la empresa de emergencias médicas VIVTEN, bajo la lupa

El viernes, durante el encuentro deportivo entre Juventud Antoniana y Gimnasia Y Esgrima de Chivilcoy, se detectaron a tres personas intentando ingresar bolsas con bebida alcohólica.

El secretario de Seguridad de la provincia de Salta, Nicolás Avellaneda, señaló en CNN Radio Salta que durante los operativos previos al encuentro se logró detectar esta maniobra, una de las cuales estuvo protagonizada por un supuesto chofer de una empresa privada, a quien se le secuestraron los elementos mencionados.

Testigos del procedimiento aportaron a nuestro medio que la empresa sería de la empresa de emergencias médicas VIVTEN.

Desde Prensa de la Policía de Salta, informaron que, las 3 personas involucradas, un masculino y dos femeninas, fueron infraccionadas por la ley de Eventos Deportivos.

Las mujeres fueron descubiertas en los ingresos al estadio, mientras que durante un relevamiento en ese sentido se detectó en una de las ambulancias que prestaba servicio en el encuentro, una mochila con 168 envoltorios con bebidas alcohólicas.

“Se los infraccionó conforme al artículo 40 de espectáculos deportivos. Esta persona estaba prestando servicio como personal de salud y tenía oculto en una de las ambulancias una mochila con una gran cantidad de envoltorios” dijeron a Multivisión.