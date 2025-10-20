Cesantearon a un docente que dictaba clases en tres escuelas

El Ministerio de Educación resolvió aplicar la sanción de cesantía al profesor D.G.T, luego de un sumario administrativo instruido para determinar su responsabilidad por infracciones cometidas en el ejercicio de la función pública docente.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 662, publicado en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo establecido en los considerandos del decreto, las actuaciones administrativas permitieron acreditar que la conducta del docente configuró infracciones a los artículos 5 incisos 1° y 4° de la Ley N° 6830 (Estatuto del Educador), así como a lo dispuesto en el Título III, Capítulo II, Punto II del Decreto N° 586/1973, que regula el funcionamiento de los establecimientos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Media, Técnica y Superior.

Desde el Ejecutivo se destacó que durante la sustanciación del sumario se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, habiéndose notificado al agente para su descargo, ofrecimiento de prueba y presentación de alegatos.

La Fiscalía de Estado, mediante Dictamen N° 289/2025, consideró acreditadas las faltas e informó que correspondía aplicar la sanción máxima prevista por el Estatuto del Educador, recomendación que fue adoptada por el Poder Ejecutivo.

En consecuencia, el profesor D.G.T, se desempeñaba como titular, suplente e interino en las Unidades Educativas N° 3158, 5148 y 7067, fue separado definitivamente del cargo.