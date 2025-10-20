Elecciones 2025: Cuánto se paga por ser presidente de mesa y el extra por realizar la capacitación

El presidente de mesa y el vicepresidente (vocal auxiliar) son personas designadas aleatoriamente por la Justicia Electoral para estar a cargo de la mesa de votación el día de las elecciones 2025 que se desarrollarán el domingo 26 de octubre. Dentro de sus labores principales se encuentra el armado de la mesa, el control de la documentación y asistir a los votantes, por lo que oficia como garante del cumplimiento de las normas.

La postulación voluntaria debe realizarse a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral: www.electoral.gob.ar y se completa el formulario con datos personales, de contacto y de disponibilidad.

El Gobierno nacional estableció los montos que cobrarán las autoridades de mesa, los delegados judiciales y tecnológicos a través de la Resolución 347/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ex vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán.

Cuánto cobrará el presidente de mesa y los delegados en las elecciones 2025

La Vicejefatura de Gabinete del Interior oficializó la suma de $40.000 en concepto de viático para los ciudadanos que van a desempeñarse como autoridades de mesa en las elecciones legislativas 2025 del próximo 26 de octubre. Dicha suma abarca al presidente de mesa y a los fiscales partidarios correspondientes.

Además, percibirán 40 mil pesos adicionales, en caso de participar previamente de las capacitaciones electorales.

- Autoridades de mesa: $40.000

- Participantes en actividades de capacitación: $40.000

- Delegados en locales de votación: $80.000

- Delegados judiciales: $40.000

- Delegados tecnológicos: $120.000

Los viáticos se depositan en la cuenta bancaria que informa cada autoridad al momento de aceptar su designación. También se puede optar por cobrar mediante Correo Argentino. /Perfil