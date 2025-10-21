Volcó el acoplado de un camión y "regó" de fertilizante a la RN 34

Un camión de gran porte protagonizó un vuelco en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Los Mircos, en la zona de General Mosconi, en el norte de Salta. Si bien el hecho ocurrió el pasado viernes, ahora se conocen los pormenores del siniestro que movilizó a efectivos policiales y de tránsito, aunque, afortunadamente, no dejó víctimas ni lesionados.

Tras el reporte del incidente, el Centro de Coordinación Operativa de la Policía de Salta desplegó de inmediato a los efectivos de la Comisaría 2da. Al llegar al kilómetro reportado, constataron que se trataba de un camión marca IVECO con acoplado. Por razones que aún deben establecerse, el conductor perdió el control del rodado.

El incidente se produjo cuando el acoplado se volcó, dejando toneladas de fertilizante esparcidas sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito y generar un desvío vehicular en la zona. Personal del Grupo Técnico de Criminalística y de la Dirección Vial de Tartagal se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y gestionar el desvío vehicular.

Como parte del protocolo, el conductor del vehículo fue sometido a la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado negativo. Las diligencias policiales continúan para establecer los pormenores del siniestro, aunque la información más positiva es que no se registraron personas lesionadas ni víctimas que lamentar a causa del vuelco, tal como resaltó el oficial Rafael Díaz a Multivisión Federal.