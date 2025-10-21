¡Otro problema para Boca! Denunciaron a Advíncula por chocar y huir del lugar

El lateral derecho peruano Luis Advíncula fue denunciado por un choque automovilístico ocurrido en Canning (partido de Ezeiza) en la Provincia de Buenos Aires. El hecho habría ocurrido el pasado 28 de agosto sobre calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58.

De acuerdo a distintas versiones, el jugador de 35 años ingresó en contramano con su camioneta Mercedes Benz e impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba correctamente. Tras el fuerte choque, el automóvil de alta gama terminó sobre el cantero central, junto a una señal de tránsito, pero Advíncula no se detuvo a asistir a la víctima ni a dialogar con ella, y continuó su camino como si nada hubiera ocurrido.

Tras algunops minutos, el futbolista habría sido interceptado por la policía pero la mujer denunció irregularidades en el procedimiento ya que no se labró el acta correspondiente para documentar lo sucedido y según la denuncia, esto podría haberle permitido evadir responsabilidades al jugador.

El episodio se viralizó en redes sociales luego de que la víctima publicara un video en TikTok, mostrando los daños sufridos en su vehículo y relatando lo ocurrido

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? ja”, manifestó la víctima del siniestro vial en el video difundido en las redes sociales.

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Sin embargo, según informaron medios locales, Advíncula no se presentó a declarar ante la Justicia, pese a haber sido citado en dos oportunidades.

Por otra parte, el lateral peruano acumula un preocupante historial de infracciones viales. Según los registros oficiales, Luis Advíncula suma un total de diez multas de tránsito, entre ellas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin la licencia correspondiente. Estas faltas reflejan una conducta reiterada al volante, marcada por la imprudencia y la falta de respeto a las normas de seguridad vial.