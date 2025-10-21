Aplastante derrota del Atlético Madrid con Julián Álvarez de titular

En la tercera fecha de la UEFA Champions League, se enfrentaban el Atlético Madrid, dirigido por el "Cholo" Simeone y con argentinos desde arranque y el Arsenal.

Sólo le bastaron 13 minutos al conjunto inglés para anotar una ráfaga de goles, que sepultaron a los españoles. De esta manera los londinenses se mantienen con puntaje perfecto en el máximo certamen continental, además de ser líder absoluto de la Premier League.

El brasileño Gabriel Magalhães abrió el marcador y su compatriota Gabriel Martinelli estiró las cifras, en tanto que el sueco Viktor Gyökeres convirtió el doblete definitivo para el equipo que conduce Mikel Arteta.