Hoy en día, la vida de muchos adolescentes transcurre entre redes sociales, grupos de WhatsApp, videojuegos en línea y todo tipo de plataformas digitales. Allí socializan y se diviertan, pero también son espacios donde muchas veces empiezan problemas.

El ciberacoso, por ejemplo, se ha convertido en una realidad cada vez más común, aunque muchas veces pase desapercibido para los adultos. De hecho, un 26,5 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años afirma haberlo sufrido en el haberlo sufrido 2023, según un estudio de Bright Path.

Por eso es tan importante detectar el ciberacoso a tiempo. Si se identifica en las primeras fases, cuando todavía no ha hecho demasiado daño, es más fácil actuar y proteger al menos antes de que la situación se complique.

¿Cómo se manifiesta el ciberacoso?

El ciberacoso se manifiesta de diferentes formas, no siempre es obvio. A veces es sutil, otras veces directo, pero en cualquier caso, puede hacer mucho daño. Algunas de las manifestaciones más comunes son:

● Insultos o comentarios hirientes que se repiten una y otra vez.

● Amenazas directas.

● Dejar fuera a propósito de grupos o chats, como forma de castigo o control.

● Difundir rumores o contar cosas privadas sin permiso (incluso usando el típico “spoiler” como excusa).

● Compartir fotos o vídeos íntimos con intención de humillar.

Todo esto suele ocurrir en plataformas que los adolescentes usan con frecuencia como Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Line o Discord. Estos son lugares donde se sienten cómodos, pero la verdad es que también pueden convertirse en un escenario de acoso sin que nadie lo note.

En este sentido, muchos padres y adolescentes se preguntan como bloquear a alguien en tiktok cuando se enfrentan a comentarios ofensivos o contactos no deseados. Aprender a hacerlo es una medida básica de seguridad digital que puede ayudar a cortar el contacto con acosadores o desconocidos de inmediato. Además de bloquear, es recomendable reportar el perfil y revisar la configuración de privacidad para evitar que otras personas puedan enviar mensajes o ver publicaciones sin autorización.

En muchos casos, quien acosa se oculta tras perfiles falsos o cuentas secundarias, lo que hace que sea más difícil saber quién está detrás o cuánto se ha extendido el problema.

Signos tempranos que deben alertar a los padres



A veces, lo que más dice es lo que no se dice. Por eso, como padres, hay que estar atentos a pequeños cambios en el comportamiento.

Algunas señales pueden ser:

● Mostrarse más distante o retraído de lo habitual.

● Evitar socializar o pasar mucho tiempo solo.

● Molestarse o ponerse nervioso al mirar el móvil.

● Bajar las calificaciones o tener problemas para concentrarse.

● Dificultades para dormir, tiene pesadillas o despertarse cansado.

● Borrar mensajes o chats de forma habitual.

● Usar varias cuentas o perfiles sin explicar por qué.

● Perder amistades sin razón clara o lo excluyen de planes.

● No querer ir a actividades que antes le gustaban.

● Fingir estar enfermo para no ir al colegio o evitar salir de casa.

¿Cómo detectar el ciberacoso a tiempo con mSpy?



El ciberacoso no siempre se ve, ni siempre se cuenta, pero sus efectos pueden ser profundos. La tecnología puede ser una aliada. Con herramientas como mSpy puede ser más fácil detectar el ciberacoso a tiempo y actuar antes de que las consecuencias sean mayores.

Estas son algunas de las funciones que ofrece y que pueden ayudar a detectar un problema antes de que se descontrole:

● Supervisar chats y mensajes en aplicaciones como Instagram o TikTok, donde muchas veces se dan situaciones de acoso.

● Ver qué apps tiene instaladas en el dispositivo.

● Bloquear aplicaciones que podrían ser peligrosas o donde ya haya habido problemas

● Recibir alertas si aparecen palabras clave relacionadas con insultos, amenazas o contenido violento.

● Consultar informes e historiales de actividad para revisar qué ocurrió en momentos críticos o detectar patrones que se repiten.

Además, es compatible con Android, iOS e incluso dispositivos distintos, para quienes usan más de un aparato.

En resumen



Estar atento a las señales, incluso las más pequeñas, puede hacer una gran diferencia para detectar el ciberacoso a tiempo.

Acompañar de cerca, interesarse por lo que viven en el mundo digital y contar con herramientas como mSpy puede facilitar mucho esa intervención temprana que a veces es tan difícil.