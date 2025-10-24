¡Ya hay fecha de cobro para los empleados públicos salteños!

El Gobierno de la Provincia de Salta dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para los trabajadores de la Administración Pública provincial.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, el viernes 31 de octubre se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, medida que busca garantizar el reconocimiento económico al sector educativo antes del cierre del mes.

En tanto, el sábado 1 de noviembre estarán disponibles los haberes de todos los empleados estatales, abarcando a los distintos organismos y dependencias del Estado provincial: salud pública, seguridad, educación, administración central y entes descentralizados.