Si no buscaste tu DNI, podés hacerlo hasta la tarde

Este domingo Salta elige tres representantes para la Cámara De Diputados y tres para la Cámara de Senadores. Para poder ejercer el derecho a voto, es necesario presentarse a votar con el DNI en mano.

Desde el Registro Civil informaron que aún quedan por ser retirados aproximadamente 5000 ejemplares, los cuales están distribuidos en las sedes no sólo de Capital, sino también del interior de la provincia.

Las mayores cantidades de ejemplares se concentran en las delegaciones y oficinas de los departamentos o municipios con más habitantes, como son Capital, San Martin, Orán, Tartagal, Metan y Cafayate.

Así que si sos uno de las 5000 personas que no buscaron su ejemplar podés, en el caso de Capital buscarlo de calle Brown 160, sede Central hasta las 18 horas inclusive. En cuanto a las otras localidades cada sufragante deberá averiguar como funiconará su delegación.

No te olvides que podés votar hasta las 18 horas, momento en que cerrarán las mesas en toda la provincia.



