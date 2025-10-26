Una joven volvió a su pueblo por las elecciones y recibió un inesperado mensaje de su ex

Camila viajó a Mar del Plata para fiscalizar y su exn ovio no dudó en escribirle un mensaje que la dejó descolocada.

Camila viajó a Mar del Plata para fiscalizar y su exn ovio no dudó en escribirle un mensaje que la dejó descolocada.

Camila, conocida en redes como @CamiGiless, regresó a Mar del Plata para participar de las elecciones legislativas nacionales. Apenas llegó a la ciudad costera, recibió un mensaje inesperado de su exnovio que la sorprendió.

“Camila, avisame si vas a fiscalizar en mi mesa así no voy a votar”, escribió su expareja.

Pero el mensaje que llegó a continuación fue aún más desconcertante: “Empecé el psicólogo por tu culpa, pero te veo y me vuelvo loco”.

La joven compartió la conversación en X y agregó: “Puse medio pie en el pueblo nomás”. El posteo rápidamente se volvió viral, acumulando 941 mil visitas y más de 49 mil “me gusta”.

La reacción de los usuarios

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar:

“El mensaje que le mandó Icardi a Wanda”

“Yo me acuerdo que la primera vez que fui a votar estaba mi tía, me hizo pasar una vergüenza...”

“Hizo un llamado de emergencia”. /TN