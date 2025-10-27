Quiénes y de qué fuerza son los nuevos senadores nacionales por Salta

Tras las elecciones legislativas nacionales de este domingo, Salta tiene nuevos representantes en la Cámara Alta Nacional.

Juan Carlos Romero manifestó meses atrás que no buscaría renovar su banca en el Senado, por lo que no volverá a ser parte de este cuerpo legislativo. En el caso de Sergio Leavy y Nora Giménez, buscaban renovar su banca en el Senado el primero por el Partido de la Victoria, mientras que la segunda en la lista de Fuerza Patria.

Los actuales representantes no volverán al Senado en las próximas semanas. A partir del 10 de diciembre asumirán en su lugar tres nuevos salteños: