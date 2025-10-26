Sáenz: “A los salteños no nos van a decir qué hacer nunca más”

El gobernador Gustavo Sáenz habló tras darse a conocer los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Ante la militancia de Primero Los Salteños, el mandatario afirmó que ese espacio no se colgó de la pollera ni el saco de nadie.

“No van a trabajar por los dirigentes de un partido, van a trabajar por los salteños. Podríamos haber mirado desde afuera la elección nacional, pero nos involucramos” afirmó el gobernador.

Sáenz agregó que la provincia no sufrió de la polarización entre Cristina y Milei, destacando la construcción del espacio político de Primero Los Salteños. “En menos de un mes, hemos construido con esfuerzo y coraje un espacios pensando en cada uno de los salteños” agregó.

El gobernador afirmó que los legisladores de Primero Los Salteños, trabajarán por los intereses de la provincia, lejos de las necesidades que tengan espacios políticos como el oficialismo nacional. También resaltó que a pesar que muchos no se animaban a participar tomó personalmente el desafío poder generar un espacio de representación.

“No me arrepiento de la decisión tomada, para ser campeón no hay que ser cagón” finalizó.