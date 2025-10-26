Nuevos diputados por Salta: Flores y Zapata, por LLA y Biella, de Primero los Salteños

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, los votos de los salteños en la categoría de Diputados fueron repartidos entre los tres principales espacios.

“La Libertad Avanza” logró quedarse con dos bancas y Primero los Salteños con la restante.

Los nuevos legisladores serán Gabriela Flores y Carlos Zapata, por La Libertad Avanza (LLA); y Bernardo Biella (Primero los Salteños).

En tanto, de confirmarse la renuncia de Orozco para asumir en Senadores, su lugar sería ocupado por Eliana Lorena Bruno.

Ellos se suman a los actuales diputados con mandato vigente, Julio Moreno Ovalle, de LLA, junto a Pablo Outes y Yolanda Vega, del oficialismo provincial (Innovación Federal), quiénes continuarán en sus cargos hasta 2027.