Orozco: “Hoy empieza nuevamente una batalla porque en Salta La Libertad Avanza”

Con el 91,25% de las mesas escrutadas, Emilia Orozco se impuso como Senadora nacional con el 41,50% de los votos.

En el escenario de su bunker tomó la palabra y agradeció a los seguidores de La Libertad Avanza e hizo hincapié que fue una campaña difícil: “Solo tengo palabras de agradecimiento”.

Destacó el capital humano con el que cuenta La Libertad Avanza y pidió un aplauso para el presidente Javier Milei.

“Hoy empieza nuevamente una batalla porque en Salta La Libertad Avanza”.

“Es momento de fortalecer este equipo, de rever las cosas que hicimos mal y podemos hacer mejor” pidió a los salteños apoyar al mandatario nacional: “Muchos creen que el presidente es un superpoderoso, es un ser humano que necesita nuestro apoyo”.

“Viva la libertad, viva la patria, viva Milei” finalizó.