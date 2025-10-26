Karina Milei: “Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

Desde la puerta del Hotel Libertador, en Buenos Aires, la secretaria de la Presidente, Karina Milei, acompañada por Martín Menem, agradeció a los votantes que participaron de las elecciones legislativas 2025 y destacó la tranquilidad con la que se desarrolló la jornada.

“Quiero agradecerles a todos porque fueron unos comicios muy tranquilos y en paz. Estamos muy contentos por el partido, ya que tuvimos representación en las 24 provincias”, señaló Milei, sin adelantar números sobre los resultados.

La dirigente también destacó la importancia de la participación ciudadana y del trabajo de los fiscales de mesa: “Vamos a seguir esperando los números. Quiero agradecerles a todos los argentinos que se levantaron y fueron a votar, y a los fiscales que se quedaron hasta el último momento”, agregó.

La jornada electoral concluyó con normalidad en todo el país, y Milei valoró el compromiso de los ciudadanos y la organización de los comicios como un paso clave para fortalecer la democracia.