Olmedo, de LLA: “El pueblo nos dio por quinta vez consecutiva el triunfo en Salta”

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Salta, que se quedó con dos bancas en diputados y otras dos en senadores, Alfredo Olmedo, referente del espacio en la provincia, agradeció a los votantes: “Le agradezco al pueblo por habernos dado por quinta vez consecutiva el triunfo en Salta”.

Olmedo atribuyó el éxito a la fe y al trabajo de su equipo: “Soy muy creyente, le pedí a Dios que me iluminara por dónde era el camino”.

El dirigente destacó la participación de los candidatos y militantes del espacio, principalmente a Emilia (Orozco), Gonzalo Guzmán, Carlos Zapata y Gabriela Flores.

Con un mensaje de unidad y optimismo, Olmedo cerró: “Viene una nueva plantación, una nueva energía, y todo esto es gracias a ustedes y al pueblo de Salta”.