Incendio en la Alcaidía: “Los guardias, en vez de ayudar, entraron a pegar”

Tras el incendio desatado en el interior de la Alcaidia General de la Provincia, son muchas las versiones de cómo, por qué y en que sector se desencadenó el foco igneo que hoy tiene 16 lesionados de distinta gravedad, siendo un joven de 18 años uno de los que estaría con riesgo de vida, como lo confirmó su tía desde las puertas del lugar de detención, a través de la CNN-Salta 94.7.

La mujer contó: "Tengo a mi sobrino, el marido de mi sobrina, recién me llamaron para darme el parte médico. Mi sobrino está en terapia intensiva, me dijeron que está grave. Tiene quemadura en toda la cara, todos los brazos, ambas partes, la espalda. Está con un respirador y depende como evolucione, mañana entra al quirófano".

"La verdad que nosotros estábamos en mi casa y mi sobrina me mandó diciendo que en las redes, que estaban en vivo, diciendo que se prendió fuego la Alcaldía. Yo me vine porque me decían que ya estaban acá algunos. Yo me vine para acá y acá averigué que estaban nombrando, él fue en código rojo. Me hablaron y me dijeron que tenía quemadura, no dijeron más nada, pero que estaba entubado".

Sobre lo que habría sucedido adentro del lugar de detención dijo que: "Decían que había una pelea, que con los guardias cárceles, que han hecho tiros, que se han prendido fuego y que los presos, la gente misma decía que los presos pedían por favor ayuda, que le abran la puerta, que se están quemando, que lo ayuden y que ellos no han hecho nada. No querían abrir la reja".

Contó que su sobrino llevaba un mes detenido y estaba a punto de salir: " Tiene 18 años, no llevaba ni un mes. Tenía una audiencia ahora, el viernes, para ver su libertad, porque él está por primera vez que cayó y otra que por una falsa denuncia lo involucró a él con otras personas más. Y son esas personas que están, por una falsa denuncia, están acá también corriendo riego porque hay algunos que también están, otros en terapia y otros están en intermedio".

Sobre el pabellón conto que: "Ya había habido un incendio anteriormente. Que por eso muchas personas no querían que su familia caiga, o sea, que vayan a ese pabellón, que siempre había problemas, porque eran chicos que vienen de hace cuantos ya presos".

Consultado por La Mañana de CNN Salta, manifestó que: "Estábamos viendo que muchas familias iban a denunciar. Había mucha gente que decía que los guardias en vez de ayudar, entraron a pegar y no a socorrer".