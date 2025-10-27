Reclaman la entrega del certificado de discapacidad para una persona con Síndrome de Down

En la mañana de este lunes, familiares y allegados de una familia se hicieron presentes afuera de la Secretaría de Discapacidad, en la esquina de calles Jujuy y Mendoza, para respaldar a una familia que viene reclamando para que le entreguen su certificado a una persona con Síndrome de Down.

¿Cuál es la situación? Según la información que compartió Multivisión Federal, el caso lo supo dar a conocer Carolina, una mamá angustiada quien contó que su hijo Pablo tiene Síndrome de Down y para quien fue a hacer el trámite para que le den el Certificado Único de Discapacidad.

Sin embargo, el trámite se complicó pues, al cumplir las diligencias de rigor, Carolina y Pablo se presentaron ante una junta médica para su evaluación, la cual habría concluido con el dictamen que él no cumplía con los requisitos para el certificado.

Ante este inconveniente, la mujer se volvió a presentar ante la Secretaría, para volver a iniciar los trámites entendiendo que el niño necesita de ese certificado y, así, poder proseguir con sus tratamientos, con el proyecto de vida para su hijo contando con el respaldo de la gente que lo quiere.

Al respecto Carmen Dorao, referente en Discapacidad, habló con el medio citado indicando: “A la mamá de Pablito los conozco desde hace 30 días, con una situación angustiante que estaban viviendo, la familia lo contiene muchísimo, con abuelos maternos, paternos, una familia sobreviviendo a esta situación que les toca vivir”.

También sumó que, en base a lo dicho por la madre, en la junta “vieron un niño muy evolucionado por su desarrollo psico-evolutivo, que comparado a otros niños, llegan más tarde, a él lo vieron llegar bien, caminando bien, contestando preguntas, dando un nivel de comprensión… pero no sé si habrán creído que su nivel intelectual es superior; aquí la persona es un todo, deben ver también su nivel de funcionamiento, la estimulación, etc.”, finalizó.

“Están con los estudios del niño, estudios complementarios, tienen un proyecto de vida para el chico”