Buscan a un adolescente de 15 años que estaba alojando en un dispositivo de La Merced

Alexis tiene 15 años, y desde el fin de semana es intensamente buscado. El joven se encontraba alojado en el Dispositivo Apapachar en la localidad de La Merced.

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Cerrillos para dar con el paradero del joven.

Personal del dispositivo radicó denuncia ante la ausencia.

Alexis Sebastián es de tez trigueña, cabello corto, color negro y mide aproximadamente 1,70 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía un pantalón deportivo color negro, remera color gris con un dibujo de payaso, sin calzado.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.