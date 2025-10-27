Algunos candidatos a senadores nacionales, no pudieron sumar ni un voto en algunos rincones de Salta

Algunos de los candidatos a senador nacional, no tuvieron una buena performance en estas elecciones.

Fueron Sergio Leavy del Partido de la Victoria, Natalio Iglesias de la Unión Cívica Radical, Francisco Rivas Vilas de Renacer, Violeta Gil de Política Obrera, Marcos Tognolini del Movimiento al Socialismo y Claudio del Pla de Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad.

En Anta:

En Paso La Cruz, en la Escuela N° 4482 Paso de la Cruz (mesa Anexada 2638), en la Mesa 2639, no sumaron ni la Unión Cívica Radical, ni Política Obrera, ni Partido Renacer ni el Movimiento al Socialismo.

En las mesas de Piquete Cabado, tampoco sumaron votos, el Frente de Izquierda y los trabajadores-Unidad, ni el Movimiento al Socialismo, lo mismo pasó en las mesas de El Ceibalito. El MAS tampoco sumó en las mesas de Laguna Blanca, ni en Nuestra Señora de Talavera.

En Macapillo, las mesas allí no le dieron votos al Partido Renacer, el Movimiento al Socialismo ni al Frente de Izquierda y los trabajadores-Unidad.

En la Escuela N° 4627 Ciudad de Salta, de Palo a Pique, los salteños no votaron ni al Partido de la Victoria, ni la UCR, ni Política Obrera, ni Renacer, ni al Movimiento al Socialismo, ni al Frente de Izquierda y los trabajadores-Unidad, ni a Política Obrera. Mientras que en el Algarrobal, el rechazo fue para el Socialismo y la UCR

En Cachi: En la ciudad de Cachi no sumó votos el MAS, y tampoco lo hizo en Cachi adentro ni en las Payas. En Las Cortaderas el rechazo fue para: la UCR, Política Obrera, Renacer y el Frente de Izquierda.

En el departamento de Cafayate:

Los senadores de Renacer, Frente de Izquierda y los Trabajadores y el MAS, no tuvieron votos en Las Conchas.

Renacer tampoco obtuvo apoyo en Yacochuya. El MAS no sumó votos en las mesas de Tolombón ni Lorohuasi, en el último tampoco apoyaron al Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Mientras que Política Obrera, no vio apoyo en El Divisadero.

En Cerrillos: En Sumalao, Política Obrera, Renacer y Movimiento al Socialismo, no sumaron ni un poroto. Al MAS le pasó lo mismo en La Falda y Las Pircas.

En Chicoana: En El Simbolar, no sumaron votos en las mesas los partidos: Renacer, Frente de Izquierda y los Trabajadores y el MAS. El MAS tuvo mala suerte también en Potrero de Díaz y Chivilme, mientras que el Frente de Izquierda y de los trabajadores en Chivilme tampoco sumó.



En General Güemes: El Movimiento al Socialismo, no sumó en Cobos. Mientras que la UCR, Renacer y el Frente de Izquierda y los Trabajadores no sumaron en Palomitas.

En el departamento San Martín:

En El Corralito y Tonono no sumaron votos el Frente de Izquierda y los Trabajadores ni el MAS. El MAS tampoco sumó votos en Yacuy, ni Acambuco ni Capiazzutti.

Política Obrera no obtuvo el apoyo de las mesas de Padre Lozano y Tonono

La UCR no tuvo apoyo en Misión Chaqueña, Tonono y Acambuco

En Guachipas:

En Los Sauces no sumaron apoyo la UCR, Política Obrera, ni Renacer.

En La Bodeguita, no tuvieron apoyo ni el Partido de la Victoria, ni Política Obrera ni el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y sucedió algo similar en Las Juntas.

En Iruya, la mayoría de los partidos de izquierda no sumaron votos, mientras que en algunas mesas, el Partido de la Victoria, tampoco lo obtuvo.

En La Caldera, algunas mesas no sumaron votos para el MAS ni para el Partido de la Victoria.

En La Candelaria, en algunas mesas no sumaron votos el Partido de la Victoria, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Política Obrera y el MAS.

En Santa Rosa de los Pastos Grandes, solo el MAS no tuvo apoyo. Mientras que en Tolar Grande corrieron misma suerte Política Obrera y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

En Metán: En las mesas de Los Rosales no sumaron votos ni Política Obrera, ni Renacer. Mientras que en Metán Viejo el MAS tampoco sumó votos.

En Molinos: El MAS no sumó voluntades en Molinos, Luracatao ni La Puerta. En Tacuil fueron varios los partidos que no pudieron sumar votos: el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la UCR, Política Obrera y Renacer.

En Misión La Paz, el MAS, no sumó votos. En Pozo Verde tampoco lo hizo y tampoco tuvieron suerte el Partido de la Victoria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores.