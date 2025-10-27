Legislativas 2025: El "voto en blanco", por encima de partidos de Izquierda y la UCR

Un hecho llamativo y principalmente para los candidatos políticos es el alto porcentaje de Votos en blanco que se repitió durante estas elecciones legislativas 2025 convirtiéndose en un fenómeno político relevante en Salta, especialmente en la categoría de Senadores Nacionales, donde alcanzó un 3,62%, equivalente a 26.101 votos sobre un total de 720.990 emitidos.

El dato adquiere mayor significancia si se tiene en cuenta que el voto en blanco ocupó el quinto lugar en el orden de preferencias del electorado salteño, ubicándose por detrás de La Libertad Avanza, Primero los Salteños y las dos listas del peronismo, pero por encima de las tres expresiones de la izquierda, el frente Renacer y la Unión Cívica Radical.

El resultado refleja una porción del electorado que optó por manifestar su descontento o indiferencia ante la oferta política, en un contexto marcado por la fuerte polarización nacional y el avance del oficialismo libertario.

Además también se observó durante estas elecciones, que con la implementación del BUP, parte del electorado pensaba que marcando al candidato de arriba (senadores), también votaba abajo (a diputados)" publicó QPS.