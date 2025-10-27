Mala noticia para los jujeños: Le dieron por perdido el partido al Lobo por 3-0 contra Madryn

Finalmente, este lunes se conoció el fallo del Tribunal de Disciplina, que tal como se rumoreaba, favoreció a Deportivo Madryn.

En el fallo le da por ganado el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy por el Reducido de la Primera Nacional, tras la suspensión del encuentro por amenazas al cuerpo arbitral encabezado por Lucas Comesaña.

De esta manera, el encuentro de ida no se reanudará, quedará con la ventaja por 3-0 de Deportivo Madryn y deberán disputar la vuelta el domingo 2 de noviembre desde las 16:00 en el Estadio Abel Sastre.

En dicho encuentro, el "Lobo" deberá revertir la ventaja si quiere seguir con chances de avanzar camino al segundo ascenso a la Liga Profesional.

En los días anteriores, el Tribunal de Disciplina recibió el informe del árbitro Lucas Comesaña, quién apuntó a supuestas amenazas de muerte recibidas por miembros del club local. También el descargo del club de Jujuy, que solicitó "la reanudación del encuentro en el estadio '23 de Agosto' a puertas cerradas" y costeando "gastos de traslado y estadía del club rival".