El BCRA lanzó una moneda especial del Mundial 2026 con homenaje a Maradona: Cuál será su valor

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una moneda conmemorativa dedicada al próximo Mundial de fútbol que se disputará en 2026, que incluye un homenaje al exjugador Diego Armando Maradona.

La moneda lanzada por la entidad financiera se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El BCRA ya participó en ediciones anteriores: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

En su reverso de la moneda se exhibirá el segundo gol argentino ante Inglaterra por la Copa del Mundo de 1986, la “legendaria jugada” de Maradona, que terminó siendo considerado como “el mejor gol de la historia de los mundiales”. Esa jugada cumplirá 4 décadas el año próximo.

Su diseño, realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, posee una pelota atravesando la moneda “como alegoría sobre la pasión futbolera”, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

En el reverso se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la jugada, y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. El Banco Central también anunció que habrá monedas de oro que serán comercializadas en el ámbito internacional, con un valor simbólico de $25.

La edición de plata contará con 2.500 unidades a comercializar en el mercado nacional, tendrá un valor simbólico de $10 y costará $235.000. Para conseguirla, se debe completar un formulario provisto por el BCRA.