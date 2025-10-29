Asumió Alejandro Williams Becker como nuevo secretario de Gestión Educativa

Este lunes por la mañana, Alejandro Williams Becker asumió oficialmente como secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

El acto de toma de juramento se realizó a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno, y estuvo encabezado por la ministra Cristina Fiore Viñuales.

Hasta el momento de su designación, Becker se desempeñaba como subsecretario de Políticas Socioeducativas, función desde la cual trabajó en programas de inclusión y fortalecimiento escolar.

En diálogo previo con Aries FM el funcionario adelantó los ejes de su gestión: “Vamos a encarar algunos proyectos junto con la ministra Fiore. Primero vamos a tratar de acomodar la administración de ordenanzas y después lo que tiene que ver con los insumos de limpieza, porque hay normativas que necesitamos actualizar”, explicó.

Además, adelantó que mantendrá reuniones con los sindicatos y gremios docentes para abordar temas vinculados a las cooperadoras escolares y otros aspectos de la gestión cotidiana.