Prevención de Violencia en las Escuelas: “Tenemos que trabajar juntos y aliados”

Desde el Ministerio de Educación hicieron hincapié en la creación del programa provincial de Prevención de Violencia en las Escuelas, destinado a hacer frente a las situaciones de violencia que involucran a estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas.

La titular de la cartera, Cristina Fiore en diálogo con CNN Radio Salta, dijo que a partir de una serie de episodios de violencia que tenían a los alumnos como victimas o victimarios, era necesario tratar esta temática con mayor profundidad, por lo que destinarán todos los programas de la provincia y de Nación que están dentro de la esfera educativa a un solo horizonte, contener la violencia.

Este programa contará con casi 500 profesionales de distintas áreas para trabajar el tema de la violencia, articulando programas vinculados a la convivencia escolar, programas de escuelas abiertas, de deporte y de comunicación entre otros: “No es lo mismo deporte escolar, que sea el deporte orientado a atacar el tema de la violencia que se pueden dar entre instituciones educativas”.

“Le damos un horizonte fortaleciendo a todos nuestros equipos técnicos en lo que es la convivencia, el tema de mediación, de la cultura de la paz, de negociación y resolución de conflictos, vamos a elegir perfiles que estén vinculados a este contexto” indicó la funcionaria.

A esto se suma la creación de una unidad provincial de apoyo a las comunidades educativas y un observatorio que permitirá trazar un mapa para ver por regiones, lugares, la violencia en sus distintas matices, enfrentando así los conflictos de manera distinta.

Para esto será necesario el trabajo en conjunto con otros ministerios, fundaciones y la familia: “Es importante que la familia ejerza el rol que le corresponde, antes uno iba a aprender a la escuela, pero la educación venia de la casa. Cuando una familia se retira y pretende que toda la educación sea de la escuela, es un problema”.

“Tenemos que trabajar juntos y aliados, familias con sus distintas matices y escuela”.

El observatorio permitirá tratar a su vez el caso de consumos problemáticos, los cuales son muy diversos: “Tenemos casos de chicos que el único espacio que comparten con el padre es cuando van a tomar, entonces el lunes no van a clases. Eso se va a sistematizar porque también implica una violencia y un trabajo a hacer con la familia”.

Violencia digital

“Se ha dado mucho, tuvimos intervenciones, incluso hasta grupos de WhatsApp que se crearon para burlarse de otros y el daño que esto genera es tremendo” explicó Fiore, a lo que agregó que cuando se interviene con toda la comunidad educativa, se habla sobre lo sucedido y especialmente sobre el daño que se hace, se producen cambios, ya que quien comete bullying no es consciente de su accionar, ya que pudo haber sido victima de lo mismo también y no advierte el daño.