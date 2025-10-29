"Poyo" Rojas:  “A los hinchas les digo que sigan confiando, vamos a dejar todo para traer la clasificación”

Para mantener viva la ilusión del ascenso, Gimnasia y Tiro deberá imponerse como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto, en el partido que se disputará el viernes a las 21.10 en Córdoba, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El habilidoso atacante Fabricio “Poyo” Rojas, en diálogo con InformateSalta, se mostró confiado en el potencial del equipo y envió un mensaje a los hinchas. “A los hinchas les digo que sigan confiando, este grupo va a dejar todo para traer la clasificación”, expresó.

Sobre la preparación del equipo, agregó: “Va a ser un partido duro, sabemos que tenemos que ir a ganar. Nos preparamos toda la semana para eso, así que vamos a buscar el triunfo que nos dé la clasificación”.

Rojas también destacó el trabajo realizado durante el año: “Hicimos un buen torneo, logramos los objetivos de clasificar al Reducido y estar entre los cuatro mejores. Ahora queremos pasar a semifinales. Este equipo se armó para pelear cosas grandes y el club se lo merece”.

Por su parte, Juan Galetto coincidió en que el aspecto mental será clave. “Nos hemos preparado muy bien, con mucha expectativa. Sabemos que tenemos que ganar sí o sí, pero confiamos en nuestro trabajo. A lo largo del campeonato le hemos hecho partido a todos, y vamos a ir por todo”.