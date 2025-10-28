Tartagal: Inauguraron un nuevo playón deportivo en Misión Miranda

El intendente Franco Hernández Berni encabezó la inauguración de un nuevo playón deportivo en el barrio Misión Miranda, una obra que beneficiará a las familias de la zona, ubicada junto a la ruta nacional 34.

"Todas las semanas estamos inaugurando una obra en los barrios”

“Este espacio es para los chicos, la familia, la tercera edad y también para la iglesia. Todas las semanas estamos inaugurando una obra en los barrios”, destacó Hernández en diálogo con Activa2.

El jefe comunal remarcó el esfuerzo del municipio en un contexto económico complejo. “Sabemos que la situación está muy difícil. La gente nos pide presencia del Estado, y acá siempre van a encontrar un municipio que los acompaña y hace obras”, sostuvo.

Además, adelantó que la próxima semana se realizará una nueva inauguración y comentó los avances en materia de limpieza urbana: “Estamos erradicando microbasurales. En estos siete meses compramos seis camiones. Antes limpiábamos y a la tarde ya estaba sucio de nuevo, por eso decidimos transformar esos lugares con playones y espacios recreativos para todos los vecinos”.

El nuevo espacio deportivo se suma a una serie de intervenciones que el municipio viene realizando en distintos puntos de Tartagal, con el objetivo de promover el deporte, la inclusión y la recuperación del espacio público.