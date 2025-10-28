Tartagal: Tensión entre taxistas en la terminal, hubo amenazas con arma blanca

Un nuevo hecho de violencia se registró el sábado por la tarde en la Terminal de Ómnibus de Tartagal, cuando dos hombres protagonizaron una fuerte discusión que terminó con uno de ellos bajando del auto con un arma blanca en la mano.

El conflicto ocurrió alrededor de las 15:00 hs y, aunque se desconoce el motivo exacto, testigos indicaron que todo comenzó por una disputa entre taxistas por los pasajeros. “Estaba cargando para ir a Pocitos con tres pasajeras y él entró prepotente, ofreciéndoles el viaje por menos plata”, relató uno de los choferes en diálogo con VideoTar.

"Hay que respetar el trabajo del compañero"

El trabajador explicó que el precio regular es de $7.000 por persona, el taxista violento ofrecía el viaje por $5.000. Este tipo de situaciones se repiten con frecuencia por la competencia desleal. “Todos estamos pasando necesidad, pero hay que respetar el trabajo del compañero. Queremos pedir colaboración a la Policía, porque los fines de semana se pone muy difícil”, señaló.

Desde el sector afirman que la crisis económica y la baja en la cantidad de viajes agravan el panorama. “Antes los fines de semana se movía un poco más, hoy está demasiado difícil. Nada justifica que alguien saque un arma para agredir a un compañero. Si esto hubiera pasado a mayores, hoy no estaríamos hablando de esto”, lamentaron.

Los taxistas piden mayor presencia policial en la terminal y controles contra la competencia desleal, especialmente durante las noches y los fines de semana.