Tartagal marcha por Agustín Herrera: familiares exigen justicia por presunta mala praxis

Gran conmoción se vive aún en Tartagal por el fallecimiento de Agustín Herrera, un joven de 17 años que cursaba su último años de secundaría.

Su familia, presa del dolor denuncian desde aquel fatídico lunes 20 de Octubre que su hijo fue víctima de mala práxis en el hospital de Tartagal, Juan Domingo Perón. Asegurando que concurrieron en reiteradas ocasiones y nunca fue diagnósticado con apendicitis sino gastroenterítis, que fue según la autopsia, la causal de su muerte tras infeccionarse.

En busca de que su muerte no quede sin ser investigada, familiares, amigos y compañeros de Agustín, convocan a una marcha en el hospital Juan Domingo Perón, este jueves 30 de octubre, a las 9.00 para pedir Justicia.