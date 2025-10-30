“Falso”: Javier Milei desmintió que la reforma laboral incluya una jornada de 12 horas

En un punto de la entrevista desmintió rotundamente que la reforma laboral incluya una jornada de 12 horas de trabajo. “Es falso”, sentenció. Y afirmó que no se trata de una reforma, sino de una ley de modernización laboral la que enviará al Congreso.

Cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei afirmó esta noche que aplicará cambios en el gabinete “cuando considere que es necesario”, tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo último. Al respecto, sostuvo que es una “posibilidad” que el asesor Santiago Caputo ocupe un cargo en el Poder Ejecutivo.